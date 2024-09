Letzten Sommer ist Lina Miszori als Juniorbotschafterin für ein Jahr in die USA gegangen. Über ihre Erlebnisse berichtete die damals 16-Jährige regelmäßig in der RHEINPFALZ. Nun ist sie zurück in Diedesfeld. Wie hat sie die Zeit im Ausland verändert?

Dass ihr Jahr in den USA