Eine zwölfjährige Schülerin ist am Freitag gegen 18 Uhr bei einem Unfall in Lambrecht verletzt worden. Wie die Polizei auf RHEINPFALZ-Nachfrage bestätigt, war das Mädchen von Neustadt nach Lambrecht auf der B39 unterwegs und wollte mit ihrem E-Bike eine Verkehrsinsel am Stadteingang überqueren. Dabei kollidierte es mit einem fahrenden Auto. Die Zwölfjährige verletzte sich so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizei wäre der Unfall noch schwerwiegender gewesen, hätte der Autofahrer nicht stark gebremst.