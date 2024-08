17 Jugendliche aus den drei Neustadter Gymnasien haben sich auf die weite Reise nach China gemacht. In der Partnerstadt Quanzhou sprachen sie mit Gleichaltrigen über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Alltag und Gesellschaft. Über das Eintauchen in eine völlig andere Kultur.

Als Schüler eine Reise nach China zu unternehmen, ist immer noch etwas Besonderes – bei aller Reisefreudigkeit und weltumspannender Globalität. Seit 2010 unterhält die Stadt Neustadt einen regelmäßigen Schüleraustausch mit ihrer Partnerstadt Quanzhou in der südostchinesischen Provinz Fujian. Abwechselnd besuchen sich im jährlichen Rhythmus Schülergruppen aus beiden Ländern. Nur in der Coronazeit pausierte der Austausch. Im Juli war es wieder soweit. Mit einer kurzen Vorbereitungszeit von nur sechs Monaten startete die nächste Besuchsrunde der Neustadter Schüler in der Achtmillionen-Metropole im fernen Osten. Sie wurden von drei Lehrern begleitet, darunter auch Ulrike Bahl, die ehemalige Konrektorin des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums. Es war bereits die dritte Reise der Pensionärin nach China. Aufgrund ihrer Erfahrung bat man sie, die Gruppe zu begleiten.

„In den vergangenen Jahren mussten wir unter den interessierten Schülern eine Auswahl treffen, denn es gab nur 21 Plätze – sieben für jede Schule“, sagt Bahl. Doch in diesem Jahr war es anders. „Wir hatten Mühe, die Plätze zu füllen.“ Offensichtlich werde China hierzulande sehr skeptisch betrachtet, meint Bahl. Viele Eltern lehnten das Reiseziel ab. Einige Schüler hätten ihre Pläne der Chinareise im eigenen Umfeld regelrecht verteidigen müssen. Doch es gab laut Bahl auch jene Stimmen, die den kulturellen und persönlichen Austausch als sehr wichtig empfanden.

Neugierige Gastfamilien

Die Schüler mussten nur den Flug selbst zahlen. Doch er kostete immerhin rund 1000 Euro. „Das ist nicht für jeden einfach zu stemmen“, weiß Bahl und erzählt von einem Schüler, der einige Zeit gejobbt habe, um gemeinsam mit seinen Eltern die Kosten für das Ticket zusammenzubekommen. Die jungen Leute waren bei chinesischen Familien untergebracht. „Die Gastfamilien waren sehr interessiert an europäischer Kultur und Lebensweise. Sie waren neugierig, aber nicht wertend. So haben die Schüler das Interesse als angenehm empfunden.“ Sie lobten laut Bahl besonders die Herzlichkeit und Gastfreundschaft der aufnehmenden Familien.

Das Spiel mit Marionetten gilt als älteste Form des chinesischen Puppentheaters. Foto: Timo Bachmann/gratis

Das von der Stadtverwaltung Quanzhous zusammengestellte Programm umfasste Besuche der reich ausgestatteten Museen, von denen manchmal drei am Tag auf der Agenda standen. „Das war auch deshalb sehr angenehm, weil die Räume klimatisiert waren. In Quanzhou herrschten Temperaturen von 38 bis 41 Grad bei extrem hoher Luftfeuchte“, erzählt Bahl. Die Schüler besuchten das alte China in den Dörfern und die Tempelanlagen, und das neue, technologisierte China. Dort lernten die Schüler, was Smart-Toilets sind: beheizbare Toiletten, die mit einer Föhntechnik ausgestattet sind und am Abwasser erkennen können, ob Erkrankungen wie Diabetes vorliegen und deren Herstellung nahezu ausschließlich automatisiert erfolgt. Die Jugendlichen sahen Kung-Fu-Vorführungen und begeisterten sich bei den für unsere Augen exotischen Marionettentheatern.

Gemeinschaft statt Individuum

„Unsere Gruppe besuchte Schulen, deren Alltag von dem gewohnten Schülerdasein der deutschen Jugendlichen völlig abweicht“, sagt Bahl. „Chinesische Schüler haben von acht Uhr bis 20 Uhr, manchmal auch bis 22 Uhr Unterricht, Pausen eingerechnet. Dann kommen sie nach Hause, müssen noch lernen und Hausaufgaben erledigen. Sie schlafen maximal fünf Stunden in der Nacht“, berichtet sie.

Auf die Neustadter wartete ein volles Programm während ihres Aufenthalts in Quanzhou: Beim Bau eines historischen Drachenbootmodells lernten sich die Schülerinnen und Schüler besser kennen ... Foto: Timo Bachmann/gratis

Der Konkurrenzkampf in der Gesellschaft sei enorm, und damit der Druck auf die Schüler immens. „Wenn unsere Jugendlichen die Chinesen nach Hobbys fragten, schauten diese nur irritiert. Sie haben keine Zeit für außerschulische Aktivitäten, denn das Wochenende wird von den Eltern bestimmt.“ Dadurch ergebe sich weniger Individualität und mehr Gemeinsinn. Die deutschen Schüler seien von dem chinesischen Konkurrenzkampf nicht begeistert, doch empfanden sie das Plus an Gemeinsamkeit angenehmer als den überbordenden Individualtrend der deutschen Gesellschaft, erklärt Bahl.

Taifun-Warnung: Alles steht still

Die Schüler kommunizierten in Englisch, ein Dolmetscher stand der Gruppe während des gesamten Besuchs zur Verfügung. Er organisierte vor Ort die Schülergruppe, was sich als großer Vorteil erweisen sollte: Eine Taifun-Warnung zwang die Neustadter, frühzeitig abzureisen. „Wenn vor Taifun gewarnt wird, fährt die Stadt nahezu runter. Die Schulen, die Fabriken und das öffentliche Leben stehen still. Wir mussten sofort abreisen“, sagt die Lehrerin.

... sodass am Ende richtige Freundschaften entstanden sind, Foto: Timo Bachmann/gratis

Was Bahl von der Reise nach China mitgenommen hat, ist ein gutes Gefühl, wenn sich die Menschen verschiedener Kulturen mit Neugier und Herzlichkeit begegnen. „Ja, man kann die chinesische Politik und den langen Arm Pekings kritisieren. Doch darüber hinaus gibt es eine menschliche Seite, und das Verständnis füreinander gewinnen wir nur durch Begegnung.“