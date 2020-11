Seit Ende Oktober ist in Neustadt und Umgebung ein sogenannter Einsatz-Wagen zur Beförderung von Schülern in Betrieb. Mit dem Ziel, die Corona-Infektionsgefahr zu minimieren. Doch nicht alle Schüler nutzen diese Möglichkeit.

Um die Corona-Infektionsgefahr in Bussen zur Schülerbeförderung zu minimieren, wird seit Ende Oktober eine weitere Busverbindung zu den Schulzeiten eingesetzt. So ist seither ein zusätzlicher Einsatzwagen (kurz: E-Wagen) eingesetzt, um die Anzahl der Schüler in einem Fahrzeug zu verringern.

Mit dem Einsatzwagen sollen nach Angaben der Neustadter Stadtverwaltung stark ausgelastete Fahrten der Linie 512 verstärkt werden. Der E-Wagen unterstützt die Fahrt 218 ab Königsbach sowie die Fahrt 239 ab dem Leibniz-Gymnasium. Angefahren werden sollen aus Königsbach kommend unter anderem die Wachenheimer Straße, Karl-Helfferich-Straße, der Hauptbahnhof und das Leibniz-Gymnasium.

Allerdings stellen die jeweiligen Verkehrsunternehmen laut Stadt fest, dass die Schüler nicht immer die vorhandenen Busse nutzen. „Wir appellieren an die Schülerinnen und Schüler, sich gleichmäßig auf die vorhandenen Busse zu verteilen. Die folgenden Fahrzeiten unterscheiden sich hierbei nur geringfügig von den fahrplanmäßigen Abfahrtszeiten“, betont die Stadtverwaltung.