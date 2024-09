Manche Geschichten sind einfach nur verrückt: Da drücken Viertklässler in Neustadt auf eine Taste an einem Parkscheinautomat – und plötzlich haben sie über zehn Euro in der Hand. Warum sie danach zur Stadt gegangen sind und sich die ganze Klasse nun auf Eis freuen darf.

An diesen Tag wird Lehrerin Gabriele Larrass noch lange zurückdenken. Sie war mit Viertklässlern der Freien Goetheschule/Waldorfschule Neustadt unterwegs auf einem kleinen Stadtausflug. In der Wallgasse durften die Kinder auf dem Rückweg vorauslaufen. Dort kennen sich alle gut aus, die Schule ist schließlich ganz in der Nähe in der Konrad-Adenauer-Straße. „Plötzlich gab es laute Jubelschreie“, sagt Larrass. Sie fragte die Schüler natürlich gleich, was los ist. Und die sprudelten drauf los.

Ein Parkautomat in der Wallgasse war so verlockend, dass Schüler einfach mal die Abbruch-Taste drückten. „Dann machte es Klimper, Klimper, und plötzlich hatten die Kinder Geld in der Hand.“ 10,50 Euro, um genau zu sein. Die erste Reaktion? „Einige riefen: Jetzt können wir Eis essen gehen.“ Doch Larrass, die den Ausflug ausgerechnet im praktischen Religionsunterricht unternahm, bat die Kinder, mal kurz nachzudenken: Warum haben die Leute denn Geld in den Automaten geworfen, und wer sollte es bekommen? Sofort begann eine muntere Diskussion. Schnell war sich die Klasse einig: Wir dürfen es nicht behalten und bringen es zurück. Zuerst ging es zur Polizeiinspektion, wo ein staunender Polizist sich die Geschichte der Schüler anhörte – und die Gruppe dann zum Ordnungsamt der Stadt schickte.

Eis-Ausflug mit dem Bürgermeister

Dort staunte man nicht weniger, als die Schüler am Donnerstag in der Hindenburgstraße auftauchten. „Ein netter Beamter hat sich alles angehört und das Geld entgegengenommen.“ Bürgermeister Stefan Ulrich hat die Geschichte dann gleich erzählt bekommen. Er war ganz begeistert von der Klasse und ihrem Verhalten. Daher rief er direkt bei der Schule an und war am Donnerstagmorgen in der Klasse, um die Kinder zu besuchen. Dabei hat er den Schülern erklärt, dass die Stadt sich sehr freue, denn sie brauche die Einnahmen aus den Parkscheinautomaten, um städtische Infrastruktur zu bezahlen. Eines ist Ulrich ganz wichtig: „Ehrlichkeit wird belohnt.“ An dieses Prinzip glaube er fest. Daher hatte er einen großen Gutschein dabei – eine Kugel Eis für jeden Schüler. So schließt sich der Kreis dann doch. Und auch Larrass ist begeistert: „Das war eine wunderbare Aufarbeitung der Sache. Die Kinder haben selbst gesagt, sie fühlen sich leichter und heller, als sie das Geld abgegeben hatten. Ehrlichkeit sorgt eben für Frieden.“

Nächste Woche will sie mit ihren Schülern zum Eis-Ausflug starten, sagt Lehrerin Larrass. Der genaue Termin sei noch offen: „Wir wollen nämlich, dass Herr Ulrich dabei ist. Den haben wir im Gegenzug eingeladen.“

Was für eine schöne Neustadter Geschichte. Aber eine schlechte Nachricht hat der Bürgermeister noch für alle, die nun ebenfalls ihr Glück an Parkautomaten versuchen wollen. „Wir haben alle überprüft. Denn so ein Defekt darf natürlich nicht sein. Die Kinder haben just den Automaten erwischt, wo etwas nicht in Ordnung war“, sagt Ulrich – mit einem Lächeln im Gesicht, denn ein solches Erlebnis hat er wahrlich nicht jeden Tag.