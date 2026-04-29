Am Neustadter Leibniz-Gymnasium gibt es seit kurzem Karten der Lehrer zum Sammeln und tauschen. Warum die Aktion die Schule zusammenschweißt.

Zum Füllen der Abikasse kennt die Kreativität an vielen Schulen keine Grenzen. Am Neustadter Leibniz-Gymnasium hatten die Zwölftklässler Valeria Tchivikov, Lina Miszori und Marko Müller eine ganz besondere Idee. Sie entwickelten Sammelkarten – wie sie sonst eigentlich nur Fußballprofis bekommen – von ihren Lehrern. Die Karten wurden innerhalb der Schule verkauft und zu einem großen Erfolg. An der Schule sei ein regelrechter Sammel-Hype ausgebrochen, berichten die drei Oberstufenschüler. Innerhalb von nur einer Woche waren alle 10.000 Sammelkarten ausverkauft. Auf dem Schulhof wird seitdem getauscht, gehandelt, weiterverkauft. Zu kaufen gab es insgesamt 2000 Päckchen mit fünf Karten für je 2,50 Euro.

Die große Resonanz auf ihre Aktion wurde den Dreien schnell bewusst: „Als wir beim ersten Verkaufstag in den Schulhof kamen, war da schon eine 15 Meter lange Schlange von Kindern, die alle die Karten haben wollten“, erzählt Lina Miszori. Die Nachfrage sei riesig gewesen, insbesondere nach den besonderen, goldenen Lehrerkarten, die in jeder fünften Tüte enthalten waren. „Wir haben mittlerweile sogar einen Wettbewerb angefangen. Die Klassen, die als erstes alle normalen Karten, und die, die als erstes alle goldenen Karten gesammelt haben, bekommen jeweils einen Preis“, sagt Lina. Die beliebteste Karte sei die einer Lehrerin, die als Spaß ihre Füße als Bild nutzte. Auf dem Schulhof habe diese Karte mittlerweile schon einen Marktwert von 15 Euro, sagt Lina. Aber nicht nur die Schüler sammeln die Karten, auch die Lehrer wollen am liebsten alle ihre Kollegen als Sammelkarte haben. „Wir haben eine Lehrerin, die hat ein Sammelalbum, wo sie alle Lehrer sammeln möchte“, erzählt die Zwölftklässlerin.

Die Lehrersammelkarten sind ein echter Hit am Schulhof des Leibniz-Gymnasiums in Neustadt. Foto: Daniel Olejniczak

So entstanden die Karten

„Wir hatten die Idee, dass wir das mit den Lehrersammelkarten machen wollen und haben dann online geguckt, was wir dazu finden“, sagt Lina. Im Internet stießen die drei auf die Seite Lehrerkarten.de, bei der man die Sammelkarten leicht selbst erstellen konnte. Die Lehrkräfte durften sich anschließend in verschiedenen Kategorien selbst einschätzen. Einige taten das mit viel Witz. So beschreibt sich einer der Lehrer auf seiner Karte in drei Worten selbst als „Hundert, Prozent, Pälzer“. Weitere Kategorien auf der Rückseite der Karte sind Berufserfahrung, Freizeit, Pünktlichkeit, Fun Fact und Meine Superkraft. Die Kategorie Pünktlichkeit ist standesgemäß in Weckern angegeben.

Von der ersten Idee bis zum Erstellen der Karten brauchte es etwas Überzeugungsarbeit. Schließlich wollten fast alle Lehrer der Schule aber Teil der Aktion sein. Lina gibt zu bedenken, dass auch sie sich im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wie sich die Aktion auf das Miteinander auswirkt und ob man sich über Lehrer lustig machen könnte. Diese anfängliche Skepsis verflog jedoch rasch. Mittlerweile würden viele Lehrer sogar gefragt werden, ob sie Autogramme auf ihre Sammelkarten geben. „Die ganze Aktion hat uns als Schule noch mal zusammengeschweißt und ein Wir-Gefühl geschaffen“, sagt Lina stolz. Auch Valeria Tchivikov sagt: „Andere Schulen haben solche Karten nicht, in Neustadt ist das etwas ganz Besonderes.“ Eine Mutter sei sogar zu einer Lehrerin gekommen und habe gesagt, dass ihr Kind endlich wieder gern zur Schule gehe, weil es wieder einen Grund habe.

Geld für den Abiball

Finanziell hat sich die Aktion aus Sicht der drei Schüler definitiv gelohnt. „Wir haben einen Umsatz von 5200 Euro und einen Gewinn von 3200 Euro gemacht“, berichtet Marko Müller. Das Geld fließt in die Abikasse und wird vor allem für den Abiball im nächsten Jahr benötigt. Denn der koste rund 10.000 Euro, sagt Valeria. Der Erlös aus den Sammelkarten sei ein guter Anfang. Angesichts der hohen Nachfrage bleibt die Frage, ob es eine zweite Auflage geben wird. „Viele Lehrer und auch Schüler haben uns darauf angesprochen und wünschen sich das“, meint Valeria. Vielleicht werde es deshalb noch eine Weihnachtsedition geben.