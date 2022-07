Die Schüler der Georg-von-Neumayer-Realschule plus haben bei verschiedenen Aktionen Spenden gesammelt. Die Einnahmen wollten die Schüler der Musikschule Jugendphilharmonie (Juphi) in Neustadt spenden, die ukrainischen Kindern und deren Familien hilft. Am Ende kamen 550 Euro zusammen, die jetzt übergeben werden konnten. Dies geschah bei einem der Kinder- und Jugendclubabenden für geflüchtete ukrainische Kinder, zu dem auch die Schüler mit Schulleiterin Kerstin Ellerwald eingeladen waren. Mit der Spende will die Juphi ein Campingwochenende organisieren.