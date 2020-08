Ein Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Neustadt ist positiv auf Corona getestet worden. Das teilt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung, das auch für die Stadt Neustadt zuständig ist, am frühen Mittwochabend mit. Laut Kreisverwaltung hatte der Schüler zuletzt am 21. August die Schule besucht und danach Krankheitssymptome entwickelt. Er sei in häuslicher Quarantäne.

32 enge Kontaktpersonen seien ermittelt worden: die Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse des Infizierten, Lehrer und weitere Kontakte aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld. Sie stehen unter Quarantäne – bis 14 Tage nach dem letzten persönlichen Kontakt. Das Gesundheitsamt habe sie alle auf Corona getestet. Mit den Ergebnissen sei am Freitagnachmittag zu rechnen.

Regulärer Unterricht für alle anderen

Für alle übrigen Schülerinnen und Schüler an der BBS Neustadt laufe der Unterricht regulär weiter, da alle notwendigen Hygienevorkehrungen getroffen worden seien. Bei Fragen können sich Schüler oder Eltern an das Gesundheitsamt wenden, per E-Mail an gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de