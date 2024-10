Ein kleines Jubiläum feierte in diesen Tagen die Integrierte Gesamtschule (IGS) Deidesheim-Wachenheim. Seit zehn Jahren dürfen die Schüler der IGS unter der Leitung von Lehrer Michael Molter einen Weinberg des Winzervereins per Hand lesen.

Michael Molter, der lange die Weinbau-AG der Schule leitete, ist selbst begeisterter Hobby-Winzer. Jedes Jahr versucht er, seine Schützlinge, die die Ganztagsschule besuchen, bei jeder Wetterlage für die Arbeit am Rebstock zu begeistern.

Ludwig Grasmück, ehemaliger Vorstand und aktives Mitglied des Winzervereins, erläuterte den Zwölf- bis 15-Jährigen, wie die Traubenlese erfolgt. Mit großem Engagement arbeiteten die Schüler mit Schere und Eimer zwischen den Rebzeilen. „Es ist immer wieder schön zu sehen, wie behutsam die Jugend mit der Natur umgehen kann – wenn sie nur will. Man muss sie am Anfang an die Hand nehmen, ihnen dann aber auch das Vertrauen schenken, dass sie ihre Sache schon richtig machen. Wie im Leben eben“, sagte Steven Kärgel, Geschäftsführer des Winzervereins, über die lange Partnerschaft zwischen Schule und Winzerschaft.

Seit vielen Jahren wird ein Riesling-Wingert gelesen, der sich auf dem Gelände des Winzervereins mitten im Ort befindet. Wenn es der Leseplan zulässt, können die Schüler die frisch geernteten Trauben noch auf dem weiteren Weg Richtung Weinkelter begleiten. „Vielleicht haben wir den Nachmittag heute mit zukünftigen Mitgliedern unseres Vereins verbracht“, spekuliert Grasmück. Ihm liegt viel daran, junge Menschen für den Weinbau zu begeistern.