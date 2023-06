Die Neustadter Feuerwehr war am Mittwochmittag in der Schöntalstraße (K3) gefragt. Kurz nach 12 Uhr war ein Verkehrshindernis gemeldet worden, das von der Feuerwehr entfernt werden müsse. Vor Ort ergab sich, dass etwa 100 Meter vor der Einfahrt zur Königsmühle ein kleiner Baum umgefallen war. Die Baumkrone ragte in die Fahrbahn und behinderte den Verkehr. Die Wehr war mit fünf Einsatzkräften vor Ort. Sie konnten die störenden Äste mit einer Säge entfernen. Nach einer guten halben Stunde war die Straße wieder ohne Einschränkungen befahrbar. Zur Sicherheit kontrollierte die Feuerwehr noch die komplette Straße bis zur Kaltenbrunnerhütte, entdeckte aber keine weiteren Schäden.