Am Mittwoch, 7. Juli, geht es auf dem Hof der Grundschule Schöntal rund. Die Schulgemeinschaft veranstaltet ihren ersten Lauftag. Weil Corona die übliche Bewegung – wie Bundesjugendspiele oder Ausflüge – ausgebremst hatte, nutzen Schulleiter Johannes Hesser und sein Kollegium das Schulgelände für einen Spendenlauf.

Hesser: „Die Idee kam auch von den Schülersprechern, daher sind die Kinder jetzt sehr motiviert, Spender zu finden. Sie sprechen nicht nur ihre Familienangehörigen an, sondern bitten auch Nachbarn und Bekannte um Unterstützung.“ Auf dem Schulhof wird eine Strecke von rund 100 Metern abgesteckt und durch kleine Aufgaben, Beispiel Slalomlaufen oder über Kisten springen, ergänzt. Bei warmem Wetter soll ein Rasensprenger für Abkühlung sorgen.

Vorsicht, Sponsoren

Hesser rät den Sponsoren schmunzelnd zur Vorsicht: „Die Kinder werden gar nicht merken, dass sie laufen und sich anstrengen, sondern einfach viele Runden sammeln. Denn die Spendenzusagen sollen sich mit einem Betrag auf eine Runde beziehen und werden am Ende mit der Anzahl der Runden multipliziert. Das erhöht den Reiz für die Schüler.“

Die 88 Schüler werden in zwei Gruppen jeweils eine Stunde laufen. Jeder könne auch jederzeit aufhören, aber er spüre bereits die Begeisterung und die Vorfreude, betont der Schulleiter. Unterstützt werden drei Projekte, zu denen ein enger Bezug besteht. Neben dem benachbarten Verein Waldschatten soll das Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen bedacht werden. „Und der dritte Vorschlag Tierschutzverein kam von den Kindern, die sich damit befasst haben, dass Tiere vielleicht gerade in der Zeit nach Corona wieder ausgesetzt werden könnten“, erklärt Hesser.