Hundehaufen vor der Haustüre waren, sind und bleiben ein Ärgernis, das weniger dem Hund als dem Herrchen anzukreiden ist. Darüber wurde schon geredet, gemahnt, diskutiert, gestritten, geschrieben und hingewiesen. Das Phänomen mag zwar in seiner Ausprägung an einigen Stellen schwanken, doch – machen wir uns nichts vor – in der Summe wird es bleiben. Die Unbelehrbaren und Rücksichtslosen, ebenso wie die Kopflosen und Unbedarften sterben nicht aus. Damit zumindest nicht die Gruppe der Vergesslichen den Berg der stinkenden Hinterlassenschaften ihrer geliebten Vierbeiner zusätzlich erhöht, hat sich ein genervter und trotzdem findiger Bewohner eines Hauses in der Karolinenstraße etwas einfallen lassen. Wahrscheinlich des Diskutierens und Mahnens müde, befestigte er einen Ast an der Regenrinne und dekorierte diesen mit Hundekacktüten. Von weitem könnte man die blütengleich gebundenen orangefarbenen Tüten für eine herbstliche Deko halten. Und doch ist es ein schön verpackter Fingerzeig. Wohlwollend nehmen wir an, es ist ein Zeigefinger, der einem penetranten Hundebesitzer entgegengestreckt wird. Mit dem Hang, so hoffen wir, zur versöhnenden Verständigung. Wortlos und ansehnlich. Das hat Stil.