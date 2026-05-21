Friedrich Wilhelm Murnaus legendärer Horror-Klassiker „Nosferatu“ mit passender Musik.

Zum Zähneklappern: Ein Trio aus dem Pianisten Frieder Egri, dem Kontrabassisten Roman Rothe und dem Schlagwerker Max Cichon verwandelte am Mittwoch Friedrich Wilhelm Murnaus legendären Stummfilm-Klassiker „Nosferatu“ im Roxy-Kino in Neustadt in ein faszinierend zeitgenössisches Gesamtkunstwerk.

Friedrich Wilhelm Murnaus Film „Nosferatu, eine Symphonie des Grauens“, eine „Dracula“-Adaption“ aus dem Jahr 1922, ist einer der ersten Horrorfilme überhaupt und stilbildend für das Genre. Viele Szenen sind ikonografisch, wie der lange Schatten der hageren Hauptfigur, der dem Unheil vorausgeht. Nosferatu ist zudem eines der wichtigsten Werke des Kinos der Weimarer Republik, ein Schlüsselwerk des Expressionismus mit seinen verzerrten Hausfassaden, die „das Böse“ darstellen. Zugleich enthält das Werk aber auch realistische Naturaufnahmen, die den Stil sprengen, wie eine Szene mit einer Pferde-Herde, die die Gefahr noch vor den Menschen erahnt und instinktiv flüchtet. Außerdem gibt es Mikroskopie-Aufnahmen von Polypen und fleischfressenden Pflanzen, die zur damaligen Zeit vermutlich äußerst unheimlich wirkten.

Die Schöne stirbt, aber ihre Stadt ist gerettet

Die Geschichte „kurz“ erzählt: Im Auftrag des Maklers Knock reist der junge Mitarbeiter Hutter nach Transsilvanien, um dem Grafen Orlok, sprich: „Nosferatu“, ein verwahrlostes Haus überteuert anzudrehen. Das geht nach hinten los: Graf Orlok stellt sich als Horrorgestalt und Vampir heraus, der tagsüber im Sarg schläft und nachts als Untoter aufwacht und Blut saugt. Als er das Bild der schönen jungen Frau des Jungmaklers sieht, unterschreibt er den Kaufvertrag ohne das Anwesen zu sehen. Sein Hintergedanke: Er möchte zu Hutters Frau Ellen gelangen, die gegenüber der Immobilie wohnt. Dazu sperrt er den Verkäufer ein und reist mit dem Schiff zur fiktiven Stadt Wisborg. Mit seiner Ankunft bringt er Tod und Unheil in die Stadt: Die Pest bricht aus, viele Bewohner sterben. Die sittlich-reine Ellen rettet schließlich die Stadt, indem sie sich opfert und vom Vampir aussaugen lässt. Sie stirbt – aber die Stadt ist gerettet, die Pest besiegt, und der Vampir löst sich auf.

In der Story vermischen sich Legenden und Märchen über Untote und Vampire, christliche Moral mit kollektiven Ängsten vor Krankheit und Tod. Der Film thematisiert die Pest – eine Pandemie, die an die Spanische Grippe, die damals gerade erst überwunden war. Sicher schwingt auch Kapitalismuskritik mit: Hätte man dem Grafen nicht das verwahrloste Haus andrehen wollen, wäre das Unheil nicht in die Stadt gekommen.

Auf die Leinwand gebracht ist die Geschichte als Horrorfilm mit Szenen, die das Unheil von Szene zu Szene steigern: Zuerst ist da nur die unheimliche Geschichte im Buch, dann wird der Reisende unterwegs im Wirtshaus von Einheimischen vor seinem Reiseziel gewarnt. Sie brechen in Panik aus, als sie den Namen hören. Dann weigert sich der Kutscher, bis zum Schloss des Grafen zu fahren. Schließlich wird der Geschäftsmann von der unheimlichen Kutsche des Kunden in spe abgeholt: Das Gespann mitsamt Pferden ist in schwarze Tücher gehüllt. Der Graf selbst toppt schließlich alles. Er ist hager, skelettartig, glatzköpfig, bewegt sich starr.

Die Musik fängt exakt die Stimmung ein

Dieses herankriechende Unheil, das den ganzen Film prägt, schaffen die drei Musiker exakt einzufangen, indem sie es gleichsam mit Tönen heranschleichen lassen, vorwegnehmen und damit den Film eigentlich erst in seiner ganzen Dramatik verständlich machen. Der Zuschauer sieht beispielsweise nur einen Mann, der im Bett ein Buch über Vampire liest – die Musik „zeigt“ aber bereits, dass sich das gerade etwas zusammenbraut, indem tief-brummende verzerrte Töne aus dem Kontrabass kriechen. Die „reine“ Ellen dagegen wird von schönen Klängen begleitet.

Wenn der Jungmakler voller Enthusiasmus aufbricht, unterstreichen das Marschtrommeln. Das Besondere an dieser „Inszenierung“: Die Musiker versuchen nicht, die Originalmusik nachzuahmen, sondern improvisieren und „kolorieren“ im Stil zeitgenössischer Filmmusik mit kurzen jazzartigen Passagen. Zusätzlich lassen sie die Töne durch die Lautsprecher des Kinos laufen: Die Musik ist dadurch nicht nur live, sondern dreidimensional: Die unheimlich tief verzerrten Töne des Streichinstrumentes hört man aus allen Richtungen. Die dunkle Pauke des sinfonischen Schlagwerks durchdringt ohnehin alles. Der über 100-jährige Stummfilm wird so zum zeitgenössischen Gesamtkunstwerk. Die drei sind ein eingespieltes Team, Egri vertont seit 30 Jahren Stummfilme, alle spielen seit mindestens 15 Jahren projektartig zusammen und sind natürlich Profis und studierte Musiker. Chapeau!