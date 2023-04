Jugendschöffe – das klingt etwas sperrig, ist aber eine sehr wichtige Tätigkeit. Silke Schick aus Lachen-Speyerdorf engagiert sich seit 2008 als ehrenamtliche Richterin und verrät, was sie im Prozess um eine Massenschlägerei gelernt hat.

Für Silke Schick sind Kinder und Jugendliche und ihre Entwicklung eine Herzensangelegenheit. Daher musste die frühere Grundschulleiterin 2008 nicht lange überlegen, als sie gefragt wurde, ob sie sich als Jugendschöffin engagieren möchte. Schicks Schwester ist Rechtsanwältin, „daher sind juristische Fragen auch für mich spannend“. Aus der Frage wurde dann schnell ein Ehrenamt, denn seither ist Silke Schick als Jugendschöffin tätig. Da sie im Job aber nicht allzu oft fehlen wollte, bringt sie sich als Hilfsschöffin ein. „Ich werde angefragt, wenn die Hauptschöffen wegen Urlaub oder Krankheit verhindert sind.“

Ihr Einsatzort ist das Amtsgericht Neustadt – seit 2008 immer mit demselben Jugendrichter. Ihr habe das Ehrenamt neue Perspektiven eröffnet, bekennt die heute 52-Jährige, die inzwischen bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) für den Grundschulbezirk Haßloch/Landau/Südliche Weinstraße verantwortlich ist. Durch die Schöffentätigkeit wisse sie, „wie die Rechtsprechung funktioniert und welche Möglichkeiten wir bei Jugendlichen jenseits der Strafen haben“. Sie fühle sich ein Stück weit auch verpflichtet, sich ehrenamtlich einzubringen, denn es gehe dabei ja auch darum die Demokratie und ihre Spielregeln zu verteidigen und zu bewahren.

Austausch mit dem Richter

Als Schöffin wisse sie vorab nicht, mit welchem Fall sie es zu tun bekomme. Das erläutere erst der Richter direkt vor Verhandlungsbeginn. Während der Verhandlung hört sich Schick wie der Richter sowie der zweite Schöffe alle Aussagen von Staatsanwaltschaft, Verteidigung, Angeklagtem und Zeugen an. Danach ziehen sich Richter und Schöffen zurück, um über das Strafmaß zu beraten. In der Regel zeige der Richter den Rahmen auf, und die Schöffen steuern ihre Einschätzungen bei. „Meist sind wir uns aber sehr einig“, sagt Schick.

Und jenseits der Auslegung der Paragrafen komme es dann auch auf Fingerspitzengefühl an. Das habe sie auch gelernt. Etwa bei den Besuchen in der Jugendstrafanstalt, die es für alle Schöffen zu Beginn der Wahlperiode gibt. „Das ist ungemein spannend. Man kann mit Mitarbeitern reden und die Atmosphäre erleben.“ So bekomme man ein gutes Gefühl dafür, „was Haftstrafe bedeutet“. Und bei solchen Gesprächen sei klar geworden, dass die Mitarbeiter der Jugendstrafanstalt die Verurteilten manchmal sogar lieber etwas länger dort hätten, „weil die Jugendlichen dann auch einen Schulabschluss machen können und somit eine Basis für ihr späteres Leben bekommen“, so Schick. Für sie seien das sehr spannende Erkenntnisse.

„Man lernt viel über Menschen“

Aber die Lachen-Speyerdorferin betont auch: „In all den Jahren ging es nur manchmal um Haftstrafen.“ Die Regel bei Strafsachen seien Geldbußen oder Arbeitsstunden. „Da geht es darum, dass die Verurteilten sehen, dass ihr Handeln eben Konsequenzen hat.“ Bei den Delikten handele es sich meist um Schlägereien, aber auch um Drogen – belastend seien Sexualdelikte. „Es ist erschreckend, wie viel Gewalt es in Familien und unter Jugendlichen gibt“, bekennt Schick. Daher gehe es für die Richter immer auch ums Abwägen, denn man möchte den Jugendlichen ja eine bessere Perspektive ermöglichen – zumal manche öfter vor Gericht landen.

Die Wahrheitsfindung und das Bestrafen, wenn jemand Mist gebaut habe, sei aber nicht immer so einfach. Schick erinnert sich an die Verhandlung zu einer Massenschlägerei. In solchen Fällen werde oft zu Ausreden gegriffen, sodass eine Gruppe etwa behauptet, betrunken gewesen zu sein, und andere redeten sich damit heraus, gar nichts gesehen zu haben. Der Gruppenzwang und die Erwartung, dass niemand verraten werde, sei oft enorm, sagt Schick.

„Dürfen keinen verlieren“

Umso wichtiger sei der ehrenamtliche Einsatz vor Gericht. „Man lernt sehr viel über den Umgang mit Menschen“, betont Schick. Und man spürt, „dass wir keine Kinder und Jugendlichen verlieren dürfen“. Für sie gehe es in den Verfahren um weit mehr als Strafen, sondern um gesellschaftliche Themen und Lösungen. Daher möchte sie sich weiterhin als Jugendschöffin engagieren, als überzeugte Demokratin ergänzt sie schnell: „Ich würde ich weiterhin zur Verfügung und muss schauen, ob ich gewählt werde.“

Zur Sache: Stadt sucht Jugendschöffen

Die Stadtverwaltung Neustadt sucht Freiwillige, die sich von 2024 bis 2028 als Jugendschöffen engagieren möchten. Bewerbungen sind bis 2. Mai möglich. Danach wird der Jugendhilfeausschuss der Stadt eine Vorschlagsliste mit jeweils 19 Frauen und Männer erstellen, aus der dann der Wahlausschuss beim Amtsgericht Neustadt die künftigen Jugendschöffinnen und -schöffen wählt. Die Jugendschöffen werden an den Gerichten in Neustadt und Frankenthal eingesetzt und wirken als ehrenamtliche Richter als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Jugendstrafsachen mit. Voraussetzung für Bewerber ist, dass sie in Neustadt wohnen, am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sind. Juristische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, allerdings sollten Bewerber laut Stadt aber über Erfahrungen in der Jugenderziehung verfügen. Weitere Informationen gibt es unter www.schoeffenwahl.de oder bei der Stadtverwaltung unter Telefon 06321 855-1622.