Im Hinspiel haben die Neustadter den Spitzenreiter Düsseldorfer SC geschlagen. Nun entscheidet sich, welchen Platz sie nach der Vorrunde in der 2. Bundesliga belegen.

Es ist angerichtet. Der vorläufige Höhepunkt der Saison in der 2. Wasserball-Bundesliga geht für den SC Neustadt am Samstag um 18 Uhr in Düsseldorf im Bad am Europaplatz 1 über die Bühne. Der Aufsteiger trifft auf den Tabellenführer. Der SCN steht mit 28 Punkten auf Rang drei, auf Platz zwei liegt Krefeld mit 30 Punkten, Düsseldorf hat 31 Punkte.

Die Platzierung nach dieser Vorrunde mit Hin- und Rückspielen entscheidet über die Paarungen der Viertelfinals. Doch noch ist alles graue Theorie, bis die Ergebnisse am Samstag auf dem Tisch liegen. Wobei sich wahrscheinlich an Platz drei nichts mehr ändern wird. SCN-Coach Milos Sekulic: „Damit wir Zweiter werden, müsste noch zu viel passieren. Mit Rang drei hat vor der Saison niemand gerechnet. Wir sind sehr zufrieden damit.“

Er liefert auch noch einige Überlegungen zum Spiel gegen Uerdingen. „Wir haben zwar Fehler gemacht, hätten die Begegnung schon in der regulären Spielzeit klarmachen können. Aber wir haben am Ende gewonnen. Niemand hatte damit kalkuliert, dass wir Uerdingen schlagen. Wenn ich Fehler anspreche, heißt das auch nicht, dass ich unzufrieden war“, stellt er klar.

Sekulic: „Tabelle macht uns keinen Stress“

Düsseldorf wird mit besonderer Motivation in das Heimspiel gehen. Das Team verlor im Neustadter Stadionbad im Januar deutlich mit 10:14. Am vergangenen Wochenende kassierten die Rheinländer eine Niederlage in Krefeld.

Der SCN gewann zwar am Samstag seine Partie zu Hause gegen Uerdingen nach Fünfmeterschießen mit 22:21, doch dabei präsentierte sich die Mannschaft nicht von ihrer besten Seite.

SCN-Kapitän Matthias Held gab als Motto aus: „Wir müssen in dieser Woche gut trainieren. Wir müssen zurückfinden zu unserer Stärke der vorherigen Spielen.“ Für Coach Sekulic gibt es allerdings keinen Grund, mit besonderem Druck nach Düsseldorf zu fahren. „Wir können völlig unbelastet sein. Das Ziel ist ein schönes Spiel und Spaß zu haben. Wir wollen eine gute Partie gegen den Favoriten zeigen, wir freuen uns darauf. Die Tabelle macht uns keinen Stress“, betont er.

Für die Tage danach verspricht er der Mannschaft eine kleine Trainingspause. Das erste Viertelfinale ist für den 18. April terminiert. Am Wochenende davor plant der SCN eine intensive Vorbereitung mit Trainingsspielen.