Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweitligist SC Neustadt hat sich fürs Viertelfinale um den deutschen Pokal qualifiziert. Jetzt folgen in der Liga das Derby in Ludwigshafen und das Gastspiel in Darmstadt. Der SCN ist zurück im Alltag. Und steht vor einer Hürde in Ludwigshafen.

Folgt nach der Gala wieder ein Tief? Das fragen sich die Anhänger des Wasserball-Zweitligisten SC Neustadt. Am Samstag um 18.30 Uhr gastiert der SCN beim Lokalrivalen Vorwärts Ludwigshafen