Der U16-Wasserball-Nachwuchs des SC Neustadt bewältigte drei Spiele innerhalb von drei Tagen mit unterschiedlichem Erfolg. Am Freitag verlor der SCN mit 9:16 gegen den SSV Essingen in der Finalrunde zur Süddeutschen Meisterschaft. SCN-Sprecher Lars Ananias: „Trotz der Niederlage war es kein schlechtes Spiel, da wir auf Center Alessandro Catauro und Flynn Laux wegen Krankheit verzichten mussten.“ Am Samstag folgte im Stadionbad ein 29:9-Erfolg in der Baden-Württemberg-Runde gegen eine Rhein-Neckar-Auswahl. Sonntags ging das Team von Trainer George Mihalache mit einer 9:23-Niederlage gegen den SV Cannstatt „baden“. Diese Runde schließt der SCN hinter Cannstatt mit einer Bilanz von 8:4 Punkten auf Rang zwei ab. Die zwei Niederlagen gab es jeweils gegen den Tabellenersten aus dem Stuttgarter Stadtbezirk. Positiv fällt die SCN-Bilanz bei der Torjägerliste auf. Matteo Ananias erzielte in sechs Begegnungen 41 Treffer und führt die Liste an. Auf Rang sechs steht Flynn Laux mit 20 Treffern aus fünf Spielen, Alessandro Catauro folgt auf Platz sieben mit 18 Toren aus vier Einsätzen.