In Düsseldorf war für den SC Neustadt am Samstag mehr drin als eine 12:16 (3:5, 3:4, 3:3, 3:4) Niederlage beim Spitzenreiter der 2. Wasserball-Bundesliga. Doch der Aufsteiger reiste mit einer Hypothek zu den Rheinländern. Statt 14 Spielern traten nur zwölf die Reise daran, darunter die zwei Torhüter.

Die Routiniers Timo van der Bosch (Dienst) und Kapitän Matthias Held (Urlaub) fehlten ebenso wie weitere Spieler, die kurzfristig wegen Erkrankung oder Aufgaben in der Universität absagten. Das Durchschnittsalter der Spieler lag daher bei rund 22 Jahren. Zum Einsatz kamen überwiegend eigene Nachwuchsspieler sowie Matija Zezelj, Artem Kamlov und Vanja Pletikosic.

Auf 10:12 verkürzt

„Die Jungs haben super gekämpft, obwohl wir schon vor Spielbeginn mit nur zehn Feldspielern auf verlorenem Posten waren“, lobte SCN-Coach Milos Sekulic. Dabei kassierte der SCN nur sechs Zeitstrafen sowie drei Fünfmeter. Anders dagegen Gastgeber Düsseldorf. Es hagelte 13 Hinausstellungen sowie vier Strafwürfe. Doch die Quote des SCN bei Überzahl betrug nur 46 Prozent. So blieben die Neustadter während der gesamten Partie im Hintertreffen.

Im letzten Abschnitt betrug der Rückstand drei Tore, Zezelj verkürzte noch einmal auf 10:12. Doch dann erzielten die Rheinländer drei Treffer hintereinander und brachten den Sieg souverän über die Bühne. „Wir spielten zu überhastet, wir hätten es besser machen können, kassierten dann im Gegenzug die Konter, das passierte öfter, als es eigentlich ,erlaubt’ wäre“, analysierte Sekulic. Aber er akzeptierte die Niederlage „es war schließlich der Tabellenführer.“

Auf Rang drei

Jetzt sind alle Hin- und Rückspiele der 2. Bundesliga beendet. Unter acht Teams schließt Aufsteiger SCN die Runde auf Rang drei ab und lässt damit die etablierten ehemaligen Mannschaften der Bundesliga B-Gruppe Esslingen, Plauen und Uerdingen hinter sich.

Am 18. April (in Plauen) und am 25. April (Rückspiel in Neustadt) stehen die Viertelfinal-Partien im Programm. Der SCN beginnt damit quasi wieder bei null. Die beeindruckenden Siege in der Vorrunde sind damit wertlos. Die Paarungen zum Viertelfinale ergeben sich aus der Tabelle.