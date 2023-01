Französische Kultur und französisches Lebensgefühl auch in der „Diaspora“ zu pflegen, das ist das Ziel der Deutsch-Französischen Gesellschaft Neustadt. Das Jahresprogramm bietet dafür unter anderem Chansons, Vorträge, Lesungen, Boule und Reisen über die Grenze.

Präsident Wolfgang Klein hebt hervor: „Trotz der durch die Pandemie bedingten Einschränkungen waren unsere Veranstaltungen und Reisen gut besucht. Dank 25 neuer Mitglieder ist unsere DFG inzwischen auf 190 angewachsen. Wichtig sind uns weiterhin die guten partnerschaftlichen Beziehungen zu Mâcon, die wir durch regen Austausch pflegen.“ Das Programm startet nach dem ersten Konversationsabend heute mit der Fahrt zum Salon des Vins in Straßburg am 4. Februar (Anmeldung bis 25. Januar unter 06321 6510). Weitere Reisen folgen am 31. Mai mit einer einwöchigen Tour „Vendée – Poitou – Charentes“, die bereits ausgebucht ist, und einer Tagesfahrt nach Fulda zur Landesgartenschau am 24. Juni (Anmeldung unter 0172-6229030).

Lesung mit der Schriftstellerin und Journalistin Pascale Hughes

Ein Chanson-Abend darf im Programm nicht fehlen. Gast ist am 17. März, 19 Uhr, Philippe Huguet, der im „Theater in der Kurve“ unter dem Motto „Bleu - Blanc - Blues“ eine Mischung aus Chansons und Jazz bietet. Über „Deutsch-Französische Verträge: 60 Jahre Elysée-Vertrag - Vier Jahre Vertrag von Aachen“ referiert Werner Schreiner, Beauftragter der Ministerpräsidentin für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, am 17. Mai, um 19.15 im Casimirianum (Anmeldung unter 06321 14029). Literarischer Höhepunkt des Programms ist die deutschsprachige Lesung mit der französischen Autorin und Journalistin Pascale Hughes am 23. November, 19 Uhr, in der Neustadter Stadtbücherei. Eine Folgeveranstaltung für Schüler findet am nächsten Tag im Leibniz-Gymnasium statt. Bekannt wurde die in Berlin lebende Autorin durch ihre Bücher „Marthe und Mathilde“, „Ruhige Straße in guter Wohnlage“ und „Mädchenschule. Porträt einer Frauengeneration“.

Fortgeführt werden bei der DFG natürlich auch die etablierten Reihen: Der erste der bei Mitgliedern und Gästen sehr beliebten Stammtische steht am 10. Februar, 19 Uhr, im Restaurant „Rosengarten“ an (Anmeldung bis 3. Februar unter 06321 482021). Die im Vorjahr eingerichtete „Französische Backstube“ wird am 10. März von 17 bis 21 Uhr in der Lehrküche der VHS in der Hindenburgstraße fortgesetzt (Anmeldung unter 06321 18277), der erste Boule-Abend ist am 14. April, 17.30 Uhr, auf der Welsch-Terrasse. Die Reihe der von Julie Muff geleiteten französischen Konversationsabende schließlich startet schon heute, Dienstag, um 17 Uhr in der „Historischen Gaststätte“, Rathausstraße 6 , in Neustadt.