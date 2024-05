Er schmeckt nach Litschi, reifem Pfirsich und Stachelbeere und überzeugt mit einer feinen Spritzigkeit. Mit diesem kräftig-aromatischen Wein sollen künftig auch die Gäste Neustadts willkommen geheißen werden. Beim diesjährigen Wettbewerb hat der 2023er „Johannes“, ein Sauvignac trocken, vom Weingut Klohr aus Mußbach gewonnen.

Mit dem Siegerwein hat sich erneut ein Piwi durchgesetzt, das sind pilzwiderstandsfähige Neuzüchtungen von Rebsorten, die weniger krankheitsanfällig sind, wie die Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH (TKS) am Montag mitteilte. „Unser Johannes-Wein wird aus der Rebsorte Sauvignac erzeugt, eine pilzwiderstandsfähige Kreuzung aus Sauvignon blanc, einem Riesling und einem Resistenzpartner. Die Kombination aus seinen exotischen Aromen und seiner Spritzigkeit spricht viele Geschmäcker an und zeichnet unseren Sauvignac aus“, sagte Matthias Klohr, Juniorchef im Weingut.

Er sei ein Wein „der neuen Generation“, denn jedem Enkelkind der Winzerfamilie Klohr wird ein eigener Wein gewidmet. Der Sauvignac wurde 2014 zur Geburt von Johannes kreiert. „Wir sind sehr stolz, auch weil wir dadurch auf das Thema Piwi-Weine aufmerksam machen können“, betont Susanne Münch, die für Marketing und Vertrieb im Weingut zuständig ist.

Der Siegerwein wird künftig beispielsweise bei Gästeführungen, Veranstaltungen oder Empfängen der TKS ausgeschenkt. Beteiligen konnten sich an dem Wettbewerb alle Weingüter in Neustadt. Ihnen war es überlassen, welche Rebsorte sie ins Rennen schicken. Lediglich die Vorgaben „Weißwein“ und „trocken ausgebaut“ mussten beachtet werden. Insgesamt wurden 37 Weine eingereicht, die dann von einer fachkundigen Jury im Rahmen einer Blindverkostung probiert und bewertet wurden. Voraussichtlich ab Juni wird der neue „Neustadt-Wein“ laut TKS ausgeschenkt und ist dann auch in der Tourist-Information am Hetzelplatz erhältlich.