Nach Angaben der Stadtverwaltung finden am Mittwoch und Donnerstag bei den Parkplätzen entlang des Stadions und des Stadionbads in der Sauterstraße Mäharbeiten statt. An beiden Tagen will der Bauhof von 8 bis 14 Uhr vor Ort sein. Aufgrund der Arbeiten sind die Parkplätze in diesem Zeitraum gesperrt. Hinweisschilder wurden aufgestellt. Die Verwaltung bittet Autofahrer, ihre Fahrzeuge umzuparken.