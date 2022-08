Ohne Fremdeinwirkung war laut Polizeibericht eine 60-jährige Radfahrerin am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Sauterstraße gestürzt. Wie die Beamten bei der Unfallaufnahme herausfanden, war „der vorherige Alkoholkonsum der Frau unfallursächlich“ gewesen. Ein Atemalkoholtest der 60-Jährigen ergab einen Wert von 1,68 Promille. Durch den Sturz hatte sie sich leichte Verletzungen zugezogen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Radfahrerin musste auch eine Blutprobe abgeben. Laut Bericht leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.