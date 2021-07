Die Fußball-Bezirksligisten 1. FC 08 und VfB Haßloch machten Lust auf mehr am Samstag im Endspiel des dritten Turniers des FV 1921 Haßloch um den Sauerhöfer-Cup vor 437 Zuschauern. Im Dezember kommt es in der Liga zum Derby.

Letztendlich ging der VfB Haßloch dank eines 4:3-Erfolges gegen den 1. FC 08 verdient als Sieger vom Platz. Zum zweiten Mal in den Folge gewann das Team den Wettbewerb.

Beim Blick auf die Aufstellung der 08er war schnell klar, dass es nicht das vorrangige Ziel war, den Wanderpokal mit an die Adam-Stegerwald-Straße zu nehmen. 08-Spielertrainer Ryan Allen blieb ebenso wie mehrere andere Stammspieler – darunter der zu Saisonbeginn vom VfB verpflichtete Lukas Olbrich – erst einmal auf der Ersatzbank. Er wollte das Spiel vor allem zum Experimentieren nutzen. Seine Mannschaft ging in der 23. Minute durch einen von VfB-Torwart Fabian Theel verursachten und von Martin Berac sicher verwandelten Foulelfmeter in Führung. Vier Minuten später traf mit Hendrik Obenaus erneut ein 08-Spieler – allerdings per Eigentor zum 1:1-Ausgleich. Danach sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Marco John gelang zunächst das 2:1 für den VfB (36.), kurz vor der Pause glich Ibrahim Mastrorocco (44.) zum 2:2-Halbzeitstand aus.

VfB Haßloch wird besser

In der zweiten Spielhälfte wurde der VfB immer besser. Tore des von den eigenen A-Junioren zur Ersten Mannschaft gestoßenen Lennon Stanley (63.) und des vom FSV Freimersheim nach Haßlocher zurückgekehrten George Yalman (84.) sorgten für eine 4:2 in Führung. Die 08er gaben sich aber nicht auf und kamen durch einen herrlichen Kopfballtreffer von Martin Berac (90.+1) noch zum 3:4-Anschlusstreffer. Berac (08) und Yalman (VfB) waren mit jeweils drei Treffern die erfolgreichsten Torschützen des Turniers.

Vor dem Finale hatte der FSV Schifferstadt, dessen Schlussmann Mario Fohs als bester Torwart ausgezeichnet wurde, das Duell der Landesligisten um Platz drei gegen den SV Geinsheim mit 4:1 gewonnen. Die Geinsheimer waren mit mehreren Spielern der Zweiten Mannschaft angetreten. Robert Nebel übernahm als Coach, da SV-Trainer Rudi Brendel im Urlaub weilt. Für den FSV trafen Manuel Weschler (17.), Jan-Hendrik Schröder (34.), Pascal Cholewa (66.) und Marvin Göllner (88.), das SV-Tor erzielte Jawad Zein (44.). Die Partie um den fünften Platz zwischen den beiden Verbandsligisten SV Phönix Schifferstadt und ASV Fußgönheim wurde laut Auskunft des Veranstalters auf Wunsch beider Vereine abgesetzt.