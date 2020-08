Entsetzt war eine Neustadterin am Montag, als sie gegen 6.30 Uhr die Toilettenanlage am Hauptbahnhof aufsuchte: Rund um den WC-Sitz getrockneter Kot, „offensichtlich war über Stunden kein Reinigungspersonal vor Ort gewesen“. Gerade in Corona-Zeiten ein unhaltbarer Zustand, so die Leserin, ganz abgesehen davon, dass die Toilettenanlage am Bahnhof ein Aushängeschild für eine Stadt wie Neustadt, die auch vom Tourismus lebe, sein müsste. Betrieben wird die Anlage von der Firma Hering Sanikonzept unter deren Marke „Rail & Fresh“. Auf Anfrage entschuldigte sich einer Sprecherin für den beschriebenen Zustand. Die Information sei an die Objektleitung weitergegeben worden. Wegen der geringen Nutzerfrequenz werde das Neustadter WC einmal täglich gereinigt und sei nicht durchgehend mit Personal besetzt. Leider habe das Unternehmen keinen Einfluss darauf, wie sich einige Nutzer verhielten, hieß es.