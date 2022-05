Die Fördergemeinschaft Haardt sucht für die Aktion „Saubere Haardt“ am Samstag, 14. Mai, noch Helfer, teilte Joachim Becker, Vorsitzender der Fördergemeinschaft, am Mittwoch im Ortsbeirat mit. Die Reinigungsaktion in Haardt hat eine langjährige Tradition, wurde aber in den vergangenen beiden Jahren wegen der Pandemie etwas reduziert. Wer helfen möchte, verschiedene Stellen der Haardter Gemarkung zu säubern, soll am 14. Mai, 14 Uhr, zum Treffpunkt an der Pergola kommen und Arbeitshandschuhe mitbringen.