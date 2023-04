Spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar: Wer sich regelmäßig und gründlich die Hände wäscht oder desinfiziert, entfernt wirksam Krankheitserreger und trägt damit zum Schutz für sich und andere bei. Laut Marienhaus Klinikum Hetzelstift verbringen die Pflegefachkräfte pro Tag 90 Minuten mit Händedesinfektion. Daher beteiligt sich das Krankenhaus auch an der bundesweiten Aktion „Saubere Hände“. Sie setzt sich für verbesserte Krankenhaushygiene ein und beteiligt sich am internationalen Tag der Händedesinfektion der Weltgesundheitsorganisation WHO, der seit 2009 jährlich am 5. Mai stattfindet. In diesem Jahr wird es am 5. Mai im Hetzelstift-Foyer von 10 bis 15 Uhr ein Programm geben: Wer möchte, kann dort mithilfe eines Scanners prüfen, ob seine Hände richtig sauber sind oder ob Lücken bestehen. Außerdem gibt es Informationen rund um Hygiene und Desinfektion.