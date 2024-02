Kurz vor Mitternacht ist in der Nacht zum Samstag ein 26-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Raum Freiburg auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Edenkoben aus Unachtsamkeit mit seinem Sattelschlepper nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei fuhr der Mann rund 600 Meter nach der Anschlussstelle Neustadt-Süd in die Bankette. Das beladene Gespann kam dadurch ins Schaukeln, kippte schließlich auf die linke Seite und blieb auf dem Standstreifen liegen. Der Lkw-Fahrer blieb der Polizei zufolge unverletzt, andere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt. Gegen Mitternacht wurde auch die Neustadter Feuerwehr alarmiert, die mit 31 Einsatzkräften ausrückte. Die Wehrleute mussten sich um auslaufende Kühlflüssigkeit kümmern und die Unfallstelle absichern. Da im Lkw keine Gefahrstoffe geladen waren, konnte die Feuerwehr ihren Einsatz gegen 1.30 Uhr beenden. Für die Bergung des Sattelschleppers durch einen Abschleppdienst und die Autobahnmeisterei musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Neustadt-Süd abgeleitet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten der Polizei zufolge bis in die Morgenstunden. Laut Polizei kostet die Unachtsamkeit den Lkw-Fahrer zudem Geld, denn er muss ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro zahlen. Angaben zum Sachschaden wurden nicht gemacht.