Das Sat 1-Fernsehen zeigt am Freitag in der Sendung „17:30 live“ den Ende Juli gedrehten Beitrag über die historische Altstadt von Neustadt, präsentiert von dem Reformator und Professor Zacharias Ursinus alias Michael Landgraf. Das teilt die Tourist, Kongress und Saalbau GmbH mit. Der Beitrag wurde für die Sat 1-Reihe „Geschichte im Südwesten“ aufgenommen. Nach der Ausstrahlung wird er über die Sat 1-Mediathek zugänglich sein. Dort ist bereits ein Beitrag über Anna-Maria Abresch und das Hambacher Schloss von Mai 2018 zu finden. Wie der Name der Sendung schon sagt, beginnt sie um 17.30 Uhr.