Sarah Schulze wird ab 1. März neue Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Lambrecht-Lindenberg. Die 29-Jährige tritt die Nachfolge von Pfarrer Martin Groß an, der nach sechs Jahren in Lambrecht nach Kandel wechselt.

Die künftige Lambrechter Pfarrerin ist in Bad Dürkheim zur Welt gekommen und in Frankenthal aufgewachsen. In einem ökumenischen Haushalt, wie sie im RHEINPFALZ-Gespräch sagt: der Vater Pfarrer, die Mutter Pastoralreferentin. Ab 2014 hat sie in Mainz, Göttingen und Heidelberg Theologie studiert und ab 2021 ihr Vikariat in Iggelheim absolviert. Am 1. März wird die ledige 29-Jährige ihre Stelle in Lambrecht antreten.

Dass sie der Landeskirchenrat gerade nach Lambrecht schickt, habe mit dem Spezial-Vikariat „Kirche im Tourismus“ innerhalb ihres Vorbereitungsdienstes zu tun. Bei dieser Spezialausbildung gehe es darum, Brücken zwischen Tourismus und Kirche zu bauen. In diesem Rahmen habe sie in Aurich in Ostfriesland, in einem Kirchenzelt auf einem Campingplatz in der Lüneburger Heide und auf der Insel Spiekeroog gearbeitet. „Kirche im Tourismus“ soll den Menschen Möglichkeiten zur Begegnung mit Gott geben, auch an ungewöhnlichen Orten. Vor diesem Hintergrund passe es sehr gut, sagt Sarah Schulze, dass sie in einem Ort, in dem Tourismus eine wichtige Rolle spiele, nun Pfarrerin wird.

Lambrecht kenne sie zwar bisher von nur einem Besuch, räumt sie ein, und von daher sei die Pfarrei „Neuland“. Aber sie ist gespannt auf die Aufgabe: „An neuen Orten kann man besonders viel lernen.“