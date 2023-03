Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit ihrem Programm „Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe“ war die Autorin und Kabarettistin Sarah Bosetti zu Gast im Hambacher Schloss. Hauptthema dabei sind Hasskommentare aus dem Internet, die sie wiederum lyrisch kommentiert. Das ging ziemlich daneben.

Die Pause war so ziemlich das Beste am Auftritt der Kabarettistin Sarah Bosetti am Freitagabend im Hambacher Schloss. Die Pause war eigentlich keine Pause, weil die wegen der Corona-Vorschriften bei den meisten