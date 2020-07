Die Duschen und Toiletten des Neustadter Stadionbads können am Mittwochmorgen nicht genutzt werden. Wie die für das Schwimmbad zuständigen Stadtwerke auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilten, sind Arbeiten an der Wasserhauptversorgung im Zuge der Talstraßen-Sanierung der Grund dafür. Die Wasserversorgung musste deshalb unterbrochen werden. „Wir haben um 5 Uhr in der Früh mit den Bauarbeiten angefangen und gehofft, dass wir bis zur Badöffnung um 9 Uhr damit fertig sind. Das hat leider nicht geklappt“, teilt Markus Schuler von den Stadtwerken mit. Die Arbeiten sollten bis spätestens 11.30 Uhr beendet sein, „unsere Jungs arbeiten mit Hochdruck daran“, so Schuler.

Toilettenwagen nutzbar

Zwar seien die Duschen und Toiletten im sanitären Bereich außer Betrieb, jedoch könnten die Besucher auch weiterhin den Toilettenwagen in der Nähe des 25-Meter-Beckens nutzen: Dieser sei an ein anderes Leitungssystem angeschlossen.