Für vier Neustadter Schulen hat das Land weitere Förderanträge bewilligt. Das zugesagte Geld stammt aus dem Kommunalen Investitionsprogramm für Schulsanierungen des Bundes. Wie Oberbürgermeister Marc Weigel informierte, gibt es insgesamt rund drei Millionen Euro, betroffen sind Projekte am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium, am Leibniz-Gymnasium, am Käthe-Kollwitz-Gymnasium sowie an der Ostschule. Allen gemeinsam ist eine langersehnte Maßnahme: die Toilettensanierung. Er gehe davon aus, dass dafür dann auch im nächsten Jahr der Startschuss fällt, so der OB. Weitere Fördermittel gibt es aus dem Investitionsstock des Landes: Laut der SPD-Abgeordneten Giorgina Kazungu-Hass erhält die Stadt 1,3 Millionen Euro für die Sanierung des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes (früher Finanzamt) in der Konrad-Adenauer-Straße/Ecke Exterstraße.