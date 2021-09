Bei der Sanierung der Grundschultoiletten in Maikammer sind zwar zusätzliche Arbeiten erforderlich, trotzdem soll die Sanierung im November abgeschlossen sein. Das sagte Martin Utech, Leiter des Fachbereichs Bauen der Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, am Donnerstag im Verbandsgemeinderat. Der am Rande des Schulhofs aufgestellte Toilettencontainer werde von den Kindern akzeptiert. Die Außensanierung der Schulaula sowie Arbeiten am Dach des Schulgebäudes seien in den Sommerferien abgeschlossen worden.