Die Wohnungsbaugesellschaft Neustadt (WBG) soll für günstigen Wohnraum in der Stadt sorgen. Bei einem Objekt im Böbig steht eine große Sanierung an. Warum die WBG dort auf einen Architektenwettbewerb setzt und dafür sogar in ein Programm des Landes gekommen ist.

„Die Teilnahme am Programm des Landes und der Architektenwettbewerb sind etwas ganz Besonderes für uns“, sagt Martin Ulmer, Prokurist der WBG. Er und die WBG-Architekten Volker