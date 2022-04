Seit Ende März läuft die umfassende Sanierung der Haardter Straße. Drei Millionen Euro werden investiert. Nach Angaben der Stadtverwaltung verlagert sich ab Montag das Baufeld für Kabel- und Leitungsarbeiten in Richtung des Kreuzungsbereiches von Mußbacher Landstraße und Maximilianstraße. Am Montag beginnen die Arbeiten für die Leitungsverlegungen in Haardter Straße/Gimmeldinger Straße. Sie arbeiten sich sukzessive in den Kreuzungsbereich vor und queren diesen. Im Kreuzungsbereich werde es deshalb eine halbseitige Sperrung geben. Die Verkehrsteilnehmer müssen sich laut Stadt vier Wochen lang auf Einschränkungen und wechselnde Verkehrsregelungen einstellen. Laut Stadtverwaltung bleibt der Kreuzungsbereich Villenstraße/Haardter Straße passierbar. Er wird voraussichtlich im Juni mit Beginn des nächsten Bauabschnittes gesperrt. Das Projekt dauert insgesamt bis Ende November 2023.