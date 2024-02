Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Weichen für die weiteren Arbeiten bei der Sanierung des Stadions im Schöntal gestellt. Die Beschlüsse erfolgten alle einstimmig und ohne Diskussion. Die Sanierung des Stadions begann im Oktober. Es sind mehrere Bauabschnitte vorgesehen. Im ersten Halbjahr 2025 soll alles fertig sein; das Tribünengebäude bereits Ende 2024. Ziel ist, aus dem Neustadter Stadion eine moderne Trainings- und Wettkampfstätte zu machen. Die gesamte Anlage befand sich in einem maroden Zustand. Die Gesamtkosten belaufen sich auf gut 2,6 Millionen Euro. Die Stadt bekommt dafür aber über das Sportanlagenförderprogramm Zuschüsse vom Land – bis zu 40 Prozent der förderfähigen Kosten. Die Beschlüsse im Hauptausschuss betreffen Handwerkerarbeiten: Die Aufträge für die Sanitärinstallation und die raumlufttechnische Anlage für zusammen rund 200.000 Euro gingen an eine Firma aus Neustadt. Die Gebäudeautomaten zur Steuerung der Technik und damit zur Senkung des Energieverbrauchs liefert ein Unternehmen aus Silz; sie kosten knapp 84.000 Euro. Die Heizungsarbeiten kosten 207.000 Euro. Um sie kümmert sich eine Firma aus Landau. Die nächste größere Etappe beim Sanierungsprojekt ist im Frühjahr die Verlegung des Kunstrasens. Der neue Belag liegt schon seit Wochen im Stadion, konnte wetterbedingt aber bisher nicht verlegt werden.