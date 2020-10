Seit Donnerstag ist die Kreisverkehrsanlage im Anschluss an die Autobahn-Zufahrt Neustadt-Süd gesperrt, am Montag startet die Sanierung. Umleitungen sind ausgeschildert. Rund 550.000 Euro werden dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer zufolge investiert, in sechs bis acht Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Seit bekannt wurde, dass der Kreisel saniert wird, gab es immer wieder Kritik. Manche bezweifeln, dass das notwendig ist. Laut LBM wurde in den vergangenen Jahren immer wieder einmal etwas ausgebessert. Jetzt wieder nur oberflächlich zu sanieren, ergebe straßenbautechnisch und vor allem wirtschaftlich keinen Sinn.

In den nächsten Wochen werden deshalb vom Unterbau aus nach oben alles neu aufgebaut. Dass die unteren Schichten der Fahrbahn in sehr schlechtem Zustand seien, hätten über 20 Probebohrungen ergeben. Dabei wurden laut LBM zylinderförmige Proben aus dem kompletten Fahrbahnaufbau entnommen und im Labor auf die Materialeigenschaften des Asphalts untersucht: Nur so könnten auch die „Profis“ im Straßenbau in die unteren Schichten „blicken“.