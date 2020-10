Seit Mitte August wird saniert, jetzt gehen die Arbeiten an der Sandsteinbogenbrücke über den Speyerbach in der Klausengasse in die Winterpause: Laut Stadt spielt das Wetter nicht mehr mit – weil als Mörtel ein Zementgemisch verwendet wird, dem es bei Temperaturen unter fünf Grad zu kalt ist.

Mittlerweile sei die Südseite der Brücke komplett wieder auf Vordermann gebracht. Im Norden gehe es voraussichtlich im kommenden März weiter, so die städtischen Tiefbauer. Am Sonntag wird der vom Technischen Hilfswerk errichtete Schutzdamm abgebaut, der notwendig war und wieder wird, damit die beauftragte Firma auf dem Trockenen arbeiten kann.

Auch der Durchgang in die Ludwiggasse ist dann die nächsten Monate wieder frei: Er soll im Lauf der kommenden Woche geöffnet werden.