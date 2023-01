Die Kellereistraße in der Neustadter Innenstadt soll saniert werden. Der Hauptausschuss hat am Donnerstagabend das Neustadter Ingenieurbüro Clade mit der Planung der Arbeiten beauftragt. Laut Bürgermeister Stefan Ulrich sollen die Arbeiten im Jahr 2024 ausgeführt werden. Vorgesehen ist, die Hauptstraße von der Hauptstraße über die Laustergasse hinweg bis zum Marstall und zur Anbindung an die bereits ausgebaute Friedrichstraße auszubauen. Insgesamt geht es um eine Strecke von rund 175 Metern. Die Stadt begründet das Projekt mit dem Zustand der Straße: „Die Oberfläche ist brüchig und stark beschädigt. Der Unterbau ist nicht frostsicher angelegt.“ Nach dem Ausbau soll die Kellereistraße optisch so aussehen wie die Hauptstraße und die Friedrichstraße, die ebenfalls Teil der Fußgängerzone sind. Die Planungsarbeiten des Ingenieurbüros kosten 87.000 Euro.