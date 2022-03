Die Sanierung der Haardter Straße wird von Anwohnern und Pendlern sehnlich erwartet, denn die Fahrbahn weist viele Löcher und Risse auf. Das lange Warten hat nun ein Ende: Am Dienstag beginnen die Arbeiten. Sie bedeuten einige Einschränkungen.

Drei Millionen Euro müssen in der Haardter Straße investiert werden. Die Summe verdeutlicht die Größe des Projekts, denn die Stadtwerke erneuern bei der Gelegenheit auch Leitungen. Immerhin gibt es vom Landesbetrieb Mobilität einen 1,3-Millionen-Euro-Zuschuss. Auch die Projektdauer spricht dafür, wie dringend die Arbeiten sind: Die Stadt geht davon aus, dass in 20 Monaten – also Ende November 2023 – alles überstanden sein wird.

Die Verwaltung selbst spricht von „erheblichen Schäden“, weshalb umfassend saniert werden müsse und nicht einfach nur repariert werden könne. Um die Belastungen für die Anwohner und Pendler in Grenzen zu halten, werden die Arbeiten in mehrere Abschnitte unterteilt. Begonnen wird mit Kabel- und Leitungsarbeiten ab der Gimmeldinger Straße entlang des Rosengartens bis kurz vor die Kreuzung Villenstraße. Die Zufahrt der Haardter Straße von der Kreuzung Maximilianstraße/Mußbacher Landstraße wird ab Dienstag nicht mehr möglich sein – und zwar bis zum Abschluss der Bauarbeiten. Eine Zufahrt zur Internationalen Schule werde es geben.

Sammelstellen für Mülltonnen

Im zweiten Bauabschnitt folgen Kabel- und Leitungsarbeiten von der Villenstraße bis zur Straße Am Kriegergarten. Nach deren Abschluss beginnt dort der Straßenneubau. Das GDA-Wohnstift ist jederzeit für Liefer- und Rettungsfahrzeuge erreichbar. Nach Abschluss des Straßenbaus im zweiten Bauabschnitt sind die Kabel- und Leitungsarbeiten zwischen Am Kriegergarten und Aspenweg an der Reihe, wiederum gefolgt vom Straßenbau dort. Nach diesem Prinzip werde die Baustelle sukzessive bis zum Mandelring fortgeführt.

Für die Müllentsorgung werden für die gesperrten Abschnitte Sammelstellen eingerichtet. Anlieger sollen ihre Tonnen wasserfest kennzeichnen. Während der gesamten Bauzeit ist die Haardter Straße für Busse gesperrt. Die Haltstellen „Schloss“, „Winzer“ und „Wohnstift“ werden nicht angefahren.

Haardts Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck weist darauf hin, dass es die Haltepunkte von Mobility on Demand (MoD) je nach Baustellenphase etwas versetzt werden sollen, um erreichbar zu bleiben. Bürger können sich unter www.neustadt.eu oder www.neustadt-haardt.de über den Baustellenverlauf informieren.