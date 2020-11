Das Flurkreuz mit der Bezeichnung Fünfwundenkreuz im Maikammerer Ackerbrückenweg ist massiv beschädigt worden, vermutlich mit einem Meißel. Laut Polizei ist bereits vor dem 17. November ein Totenkopf am Kreuzstamm mit Kraftaufwand aus dem Sandsteinkreuz geschlagen worden. An dem denkmalgeschützten, barocken Tischsockel des Sandsteinkreuzes sind außerdem die vergoldeten Küferabzeichen entfernt und entwendet worden. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu den Unbekannten machen können, sich bei der Polizei in Edenkoben, Telefon 06323 9550, zu melden.

Das Flurkreuz an der Grenze zur Gemeinde St. Martin stammt nach Angaben des „Clubs Sellemols“ aus dem Jahr 1733 und ist von dem in Maikammer begüterten Küfer Tobias Benedikt Schneider aus St. Martin gestiftet worden. Der Totenkopf mit zwei gekreuzten Knochen gilt als Zeichen der Vergänglichkeit. Nach den Recherchen von Matthias C.S. Dreyer vom Club Sellemols handelt es sich um ein „besonderes Flurdenkmal“. Wem es gehört, ist nach Angaben der Verbandsgemeinde Maikammer derzeit noch unbekannt.