Jede Weinhoheit aus Mußbach wird auf einem Stein verewigt, der eigens zu diesem Zweck errichtet wurde. Natürlich vom Weinbauverein.

Der Name von Sandra Eder steht auf der einen Seite des Mußbacher Prinzessinnensteins, seit sie von 2018 bis 2020 Mußbacher Weinprinzessin gewesen war. Nun steht der Name der neuen Pfälzischen Weinprinzessin auch auf der anderen Seite des Steins, die den aus Mußbach kommenden Pfälzischen und Deutschen Weinhoheiten vorbehalten ist. Aus diesem Anlass hatte der Weinbauverein am Samstag zu einer kleinen Feier eingeladen.

2009 hatte der Verein in der Flur, zwischen Weinbergen und der Straße von Mußbach nach Deidesheim, einen großen Sandstein aufgestellt, den der Betreiber des Haardter Steinbruchs gespendet hatte. Auf der Seite mit den Mußbacher Weinprinzessinnen steht ganz oben der Name von Ute Härle, die 1980/81 die erste örtliche Hoheit war.

„Mußbach ist ein gutes Pflaster für Repräsentantinnen des Weins“, so Werner Kerth, Vorsitzender des Weinbauvereins, angesichts der zahlreichen Namen, die auf der anderen Seite des Sandsteins stehen. „Wir sind sehr stolz auf Dich“, so Kerth zu Sandra Eder. Sie werde die Herausforderungen ihres neuen Amtes souverän meistern.

„Liebe Sandra, ich habe Dich als Weinkönigin gesehen und das bleibst Du in den Herzen der Mußbacher“, so Ortsvorsteher Dirk Herber. Er erinnere sich gern an die „zwei wunderschönen Jahre“, die er mit Eder in ihrer Zeit als Mußbacher Weinprinzessin gehabt habe. Herber: „Zusammenhalt und Herzblut, das macht uns Mußbacher aus.“ Sandra Eder bedankte sich für die Unterstützung. Sie fühle sich dadurch „sehr geehrt“.

„Es ist schön, dass es diesen Stein gibt“, freute sich die amtierende Mußbacher Weinprinzessin Saskia Bähr, die ebenso wie die Mußbacher Traubenblütenprinzessin Leni Dörlich und die Deidesheimer Weinprinzessin Kathi Jaillet gekommen war. Auch Esel Ben gab sich die Ehre. Die Mußbacher Mäher, die das Grün um den Prinzessinnenstein pflegen, hätten „eigens eine Sonderschicht eingelegt“, verriet Fritz Wiedemann.