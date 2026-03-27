Ein Straßenkünstler verzaubert mit seiner Kunst aus Sand die Menschen in der Neustadter Fußgängerzone. Das ist seine Geschichte.

Aufmerksame Fußgänger in Neustadt werden ihn sicher schon bemerkt haben: Den Mann, der seit einiger Zeit in der Neustadter Fußgängerzone sitzt und Sand in Kunst verwandelt. Ein roter Teppich, ein Haufen Sand und etwas Werkzeug, viel mehr benötigt er nicht für seine Kunst. Viele Passanten bleiben stehen und beobachten ihn bei seiner Arbeit. Aus dem Sand formt er erst eine runde Masse, die in der Folge immer mehr die Kontur eines Tieres annimmt, bis klar erkennbar ist, dass es sich um einen auf dem Boden liegenden, ruhenden Hund handelt. Die Kunst spricht für sich: Der Sandhund sieht so täuschend echt aus, dass eine vorbeilaufende Hundebesitzerin ihren Vierbeiner von ihm wegziehen muss. Der Labrador dachte wohl, dass er an einem Artgenossen schnüffelt. Dabei ist es nur ein Stück Sand.

Osteuropäischer Künstler in Neustadt

Einige Kinder beobachten den Mann fasziniert bei seiner Arbeit und beglückwünschen ihn zu seiner Kunst. Er antwortet nett und freundlich, kommuniziert so gut es geht auf Englisch. Auch als die RHEINPFALZ ihn trifft, kniet er auf dem Boden vor dem Kriegerdenkmal in der Hauptstraße, arbeitet eifrig und konzentriert an seinem Kunstwerk. Der Name des Mannes ist Alex Dorbto. Er kommt aus Rumänien. Mit seiner Kunst hat er vor fünf Jahren angefangen, drei davon hat der 31-Jährige in Bukarest in der Universität verbracht. Dort hat er nach eigener Aussage seine künstlerischen Fähigkeiten erlernt. Seine Kunst ist seine Haupteinnahmequelle, sagt er. Davon lebt er. Und nicht nur er: Das Geld, das er verdient, schickt er seiner Familie und seinen drei Kindern. An diesem Tag sind es rund 20 Euro, die in der Keksdose vor ihm landen, die er als Kasse umfunktioniert hat. Eine andere Arbeit zu finden, sei für ihn schwierig, sagt er.

Der Sandhund in der Mache. Hier fehlt noch einiges. Foto: Daniel Olejniczak

Um Geld zu verdienen, muss Dorbto früh auf den Beinen sein: „Heute Morgen habe ich schon um 8 Uhr angefangen mit der Arbeit.“ Sein größter Gegner: der Regen. „Wenn es regnet, dann geht der Sandhund kaputt“, berichtet er. Für solche Fälle bräuchte er dann einen Unterstand – oder er könne nicht arbeiten. Insgesamt benötigt er für einen seiner Sandhunde sechs Stunden. Eine Menge Zeit, die er hauptsächlich im Knien verbringt. Manchmal auch im Sitzen. Tag für Tag. Die Arbeit ist anstrengend, aber das Feedback der Menschen in Neustadt auf das, was er da tut, ist sehr positiv. Viele beeindruckt er mit seiner Kunst, Kindern zaubert er ein Lächeln ins Gesicht. Auch das scheint Dorbto, der erst seit kurzer Zeit in Deutschland ist, zu gefallen und ihm Freude zu bereiten.