Zu einem Brand auf dem Sandbuckel an der L532 rückte die Freiwillige Feuerwehr Haßloch am Donnerstagmorgen gegen 7.25 Uhr mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus. Es brannt laut Feuerwehrbericht ein Gartenhaus auf einem Grundstück. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz löschten das Feuer und brachten eine Gasflasche und mehrere Kanister vor den Flammen in Sicherheit. Die Sorge, es könnten Personen im Gebäude sein, bestätigte sich nicht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich mehrere Stunden hin. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Während der Löscharbeiten war die L532 zwischen Haßloch und Mußbach gesperrt.