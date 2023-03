Durch die Verkettung unglücklicher Umstände landen zwei ältere Herren nicht in ihrer neuen Seniorenresidenz, sondern im Gefängnis: Darum dreht sich das Theaterstück „Residenz Schloss und Riegel“, das die Sandbachmimen aus Pfungstadt am Samstag, 18. März, 19 Uhr, in der Festhalle in Duttweiler auf die Bühne bringen. Einlass ist ab 18 Uhr. Tickets gibt es über die Ortsverwaltung Duttweiler oder in der Bäckerei Walter.