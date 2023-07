Die Erweiterung des Museums „Alte Samenklenge“ in Elmstein wird sich definitiv um mindestens ein Jahr verschieben. Bis zum 1. August werden keine konkreten Pläne vorliegen. Deshalb können für dieses Jahr keine Dorferneuerungsmittel mehr beantragt werden.

Eine Stiftung, die noch anonym bleiben will, hatte im Frühjahr 2022 Bürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) zugesagt, die Kosten eines Anbaus an die „Alte Samenklenge“ zu 70 Prozent zu übernehmen – und zwar bis zu einer Höhe von 500.000 Euro. Die Gemeinde hat vor, in dem neuen Gebäudeteil einen Raum einzurichten, der Vereinen zur Verfügung stehen, aber auch als Treffpunkt und Ratssaal dienen soll. Um das Projekt stemmen zu können, müsste das finanziell klamme Elmstein Dorferneuerungsmittel beantragen. Im Falle einer Zusage würde die Spende auf den Landeszuschuss angerechnet.

Ein Architekt hatte eine Erweiterung in Form einer 250 Quadratmeter großen modernen Scheune mit Walmdach entworfen, in der ein 90 Quadratmeter großer Saal rund 100 Personen fassen würde. Über einen überdachten Gang sollte das Museum mit dem neuen Gebäudeteil verbunden werden. Dem Gemeinderat hatte der Entwurf zwar gefallen, nicht aber der Stiftung, der ein Mitspracherecht eingeräumt worden war. Die Stiftung will nun auf eigene Kosten einen Architektenwettbewerb ausschreiben.

ADD besteht auf konkrete Pläne

Anfang Juli hatte der Ortsbürgermeister die vage Hoffnung geäußert, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auch ohne konkrete Pläne auf Basis der bisherigen Kalkulation Dorferneuerungsmittel bewilligen würde. Die Antragsfrist läuft am 1. August ab. Am Dienstag teilte Verdaasdonk mit: „Wir werden den Antrag dieses Jahr definitiv nicht mehr stellen können.“ Die ADD habe erklärt, dass ein Antrag inklusive aller Pläne und der Kostenkalkulation vollständig sein müsse.

Nun werde die Gemeinde das Ergebnis des Architektenwettbewerbs abwarten müssen. Neuer Stichtag für einen Antrag auf Dorferneuerungsmittel sei der 1. August 2024.