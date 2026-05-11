Funkelnder Jazz und flirrende Energie in Haßloch. Der Bürgerstiftung war es gelungen mit dem Jambo Trio aus Brasilien hochkarätige Virtuosen des Samba-Jazz zu holen.

Es war einer dieser besonderen Abende: Man kommt ohne Erwartung und ist nach den ersten Takten geflasht. Ebenso erging es den rund 60 Besuchern, die nach drei Minuten den ersten Zwischenapplaus gaben. Der galt der originellen Interpretation der Klassiker „Fino Da Bossa“ und „Pedrinho / Cidade“, die unaufgeregt virtuos und atmosphärisch daher kamen. Luis Henrique New am Piano, Everdson Vargas an der Bassgitarre, und Ricardo Arenhaldt am Schlagzeug brachten die brasilianische Seele nach Europa.

Seit ihrer Gründung 2019 in Porto Alegre im Süden Brasiliens an der Grenze zu Uruguay weben die drei Musiker mit ihrem Samba-Jazz eine Sehnsucht nach „Conexion“, nach Verbindung. Im Jahr 2024 hatte Rio Grande do Sul, der Süden Brasiliens, 200 Jahre deutsche Einwanderung gefeiert – mit dem Sound des Jambo Trios. Zwei Jahre später zurück für zehn Konzerte auf „Flying Groove“ Europa-Tour, war dies der letzte Abend in Deutschland, bevor sie weiter nach Belgien zogen.

Trio als Einheit

In warmes Licht getaucht, nahmen die drei Musiker ihr Publikum mit auf eine klangliche Zeitreise. Die Musik war cool und harmonisch und atmete den Süden: Swingende Bossa-Nova-Rhythmen und hitziger Samba-Groove trafen auf gut strukturierte Jazzimprovisationen. Das Trio wirkte als Einheit, Solo-Parts waren souveräne Statements, die wohltuend ohne Ego-Trip gestaltet wurden. Lewis Henrique New begeisterte mit fließenden, fein modulierten Piano-Läufen. Ricardo Arenhaldt am Schlagzeug setzte zwischen virtuosen Wirbeln und Beckenklängen sparsame Samba-Glocken. Everson Vargas am E-Bass unterlegte den Sound mit subtilem Herzschlag-Groove.

Die drei Individuen boten ein fesselndes Musikerlebnis. Und nicht nur die: Als Gäste hatte das Trio mit Posaunist Bernhard Vanecek und Trompeter Florian Wehse zwei erfahrene Musiker dabei, die ihre Expertisen zwischen akademischem Jazz, Folk und Ethno einbrachten – spielfreudig und mit Witz. Vanecek, aus dem westpfälzischen Schneckenhausen stammend und in bester Wandermusikantentradition stehend, entlockte seiner Posaune samtige Bariton-Lagen. Wehse, in Mannheim studierter Jazztrompeter, ließ sein Instrument in rundem Sopran-Sound tönen und stand auch als Sänger auf der Bühne.

Frischer, mitreißender Sound

Dialogische Passagen der beiden Bläser und ihr organisches Zusammenspiel mit dem Trio schufen eine tolle Energie – ganz nach dem Motto „Conexion“, der Titel ihrer gemeinsamen, 2024 erschienenen CD, standen Titel auf dem Programm, die das US-amerikanische Jazz-Erbe mit den flirrenden Rhythmen Brasiliens und der Tradition der Pfälzer Wandermusiker und Auswanderer verwoben. Ergebnis war ein frischer, mitreißender Sound.

Dazwischen kamen Klassiker wie „On The Other Side Of The Moon“ von Raiul Souza, „Bossa Eterna“, „Partido Alto“ und „Samba Jazz“ zu Wort. Eigene Titel wie „Kaffee und Brot“ und „Bum Bum“, mehrsprachig gesungen von Florian Wehse, gaben positive Gefühle, waren Herzschlag-Stücke mit Liebes-Botschaft. „Die ganze Welt ist ein Lied, das mir gefällt“ hieß es da – so schlicht, so wahr, so virtuos. „Jump Street“, „Baiao Pro Edu“ und das abschließende „Bananaeira“ begeisterten rundum.

Musikalischer Dialog zwischen den Welten

Der Sound des zum Abendquintett erweiterten Jambo-Trios kam ehrlich und authentisch daher, war im besten Sinne hörbar und tanzbar zugleich, ging ins Herz und war ansteckend. Doch das Publikum war eher schüchtern, wippte verhalten mit, stimmte immerhin im Medley „Aquarela /Zarzueira“ zaghaft mit ein.

Das Leben heute sei schwer, betonte Ricardo Arenhaldt, umso wichtiger sei „Conexion“, Verbindung, Gemeinschaft, Zusammenhalt, gemeinsames Wirken. Und zum Publikum gewandt: „Ihr seid unsere Energie“. Ergebnis war ein musikalischer Dialog zwischen den Welten mit viel positiver Energie. Derart aufgetankt verließen die Konzertbesucher den Saal beschwingt, hinaus in die laue Mai-Nacht.