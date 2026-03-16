Wie sähe die Welt aus, wenn Friedrich Trump in der Pfalz geblieben und sein Enkel Donald nicht Präsident von Amerika wäre? Davon erzählt die Politsatire „Salon Trump“.

Historiker stellen sich gern hypothetisch die Frage: Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn man eine kleine Stellschraube verändert hätte? Psychologen versuchen zu erforschen, wie sich der gleiche Mensch in einer anderen Umgebung verhielte. Dieses Gedankenspiel macht Alexis Bug mit Donald Trump, dem 45. und 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika – und arbeitet diesen Stoff als Satire aus. Wie würde sich das genetische Double von Donald Trump, Toni Trump, in Kallstadt verhalten, wenn sein Großvater Friedrich Trump an der Weinstraße geblieben wäre?

24 Filialen zwischen Grünstadt und Speyer

Bug möchte zeigen, dass das, was gerade auf der Weltbühne passiere, eigentlich das Verhalten eines „Dorfproleten“ sei. Das Großmaul erinnere ihn sogar an einen Schifferstadter Unternehmer. Bug stellt sich Trump als erfolgreichen Unternehmer vor, der 24 Friseurfilialen zwischen Grünstadt und Speyer betreibt. Er hat eine Tochter, die „adrette Janette“, Melania ist seine slowenische Haushaltshilfe und Ilona seine Frau. Bug selbst spielt Trump, Anne Tismer alle anderen Figuren. Außerdem fungiert die Berlinerin als Sprecherin, kommentiert mit Gesten das Geschehen.

Inszeniert ist „Salon Trump“, eine „Neuauflage“ des „Saukerl Trump“ aus dem Jahr 2016, als Live-Hörspiel. Tismer wechselt deshalb keine Accessoires, sondern spricht nur mit verschiedenen Akzenten, beschreibt als Sprecherin das fehlende Bühnenbild und kommentiert mit Gestik das Geschehen. Paul Kuchenbach vertont die Handlung, er spielt Gitarre, zu der Bug singt, und macht die passenden Geräusche zur Szenerie.

„Isch bin de Bescht“

Bug sieht Trump verblüffend ähnlich mit seinem Anzug und der Gelfrisur. Pompös schreitet er zu Beginn durch den Mittelgang des Dürkheimer Hauses, immer wieder ballt er die Fäuste zur „Maga-Geste“. Tismer, in flecktarnfarbenem Overall, läuft hinter ihm, grüßt königlich, um „de Trump“ zu huldigen. Das „de“ hält Trump für einen Adelstitel, erworben durch kaiserschnittige Geburt. Dann singt er „Pälzer Bu“, im Originaltext, aber mit neuer Melodie. Die ersten Szenen spielen im Friseursalon, der mit kitschiger Ausstattung „voller Messing und Marmor“ beschrieben wird. Natürlich hält Trump viel von sich, singt „Isch bin de Bescht“ zur Melodie von „Simply the best“ (Tina Turner) und ist rotzfrech: Nein, zu teuer sei er nicht, der Kunde verdiene halt zu wenig. Da ein Laden nicht rentabel sei, habe er weitere aufgemacht.

Klamaukig übertrieben ist der Rest: Zum Geburtstag bekommt er eine kühlschrankgroße Schokoladentorte, aus der Melania im Marilyn-Kostüm entsteigt. Brutal kündigt er einer Angestellten an Weihnachten, ist ausländerfeindlich, macht sich über eine Initiative für ein autofreies Kallstadt lustig, lästert gegen Gendern, spricht einen Bankangestellten mit „Du Arschloch“ an, kommt aber damit durch, weil er genug Geld hat. Im Gegenteil – der Bankdirektor weist den Angestellten mit den gleichen Worten zurecht. Trump wird als wildes Tier dargestellt: Von Biologen wird er wie ein Gorilla beim Stuhlgang beobachtet. Funfact: Der Geräuschemacher ist Biologe und hat tatsächlich im Busch Bonobos beobachtet und die Idee ins Team eingebracht.

Ein letzter Gruß vom Rathaus-Center

Das Schauspiel endet mit der „Pfälzer Nationalhymne“, zu der alle aufstehen sollen, um mitzusingen. Die klingt so nationalistisch-volkstümlich schräg, dass sie manche für echt halten. Der Text ist frei erfunden, die Melodie ist die der amerikanischen Nationalhymne. Bug kommt dem Original in Mimik und Gestik recht nah, die Lieder sind Gassenhauer, zu denen das Publikum mitklatscht. Allerdings könnte man den Inhalt noch satirisch-politischer, kabarettistischer gestalten. Wenn Tismer zusätzlich die Figuren mit entsprechender Kleidung darstellen würde, wäre der Inhalt noch deutlicher.

Potenzial hat Bug: Es gibt ein Video von ihm in den sozialen Medien, das ihn als Trump vor dem Trump Tower zeigt. Das Gerippe des Ludwigshafener Rathaus-Centers ist so eingeblendet, dass der Clip die Illusion schafft, der Tower stehe in Ludwigshafen.