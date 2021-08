Wie Thomas Hocker, Vorsitzender des Fördervereins Hambacher Schwimmbad mitteilt, wird die Badesaison verlängert: Nachdem das Bad wegen der Corona-Pandemie 2021 erst mit drei Wochen Verspätung geöffnet habe, ende die Badesaison eigentlich ebenso wie im Stadionbad am 5. September. Weil in den folgenden drei Wochen beim Stadionbad die Traglufthalle aufgebaut werde, öffne Hambach in dieser Zeit bis 26. September montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr das Schwimmerbecken. „Erfahrungsgemäß nutzen nach dem Ende der Schulferien nur noch wenige Gäste das Nichtschwimmerbecken. Es kommen ab September fast ausschließlich reine Schwimmgäste, so dass der Betrieb des Nichtschwimmerbeckens einen unverhältnismäßig hohen Einsatz von Ressourcen pro Badegast beanspruchen würde“ erklärt Hocker. Eine ähnliche Saisonverlängerung habe es bereits im Jahr 2019 gegeben. Der Vorstand des Fördervereins bedanke sich bei den über 100 Helfern, die den Betrieb des Freibads während der Pandemie ermöglicht haben.