Das Heimatmuseum im Ältesten Haus startet am 17. März in die Saison 2024. Bis November können das stattliche Wohnhaus, der Weinkeller, die Scheune mit den bäuerlichen Arbeitsgeräten und der Garten mit dem Obstlehrpfad besucht werden. Neben besonderen Aktionstagen und wechselnden Ausstellungen gibt es fast das ganze Jahr über Aktionen für Kindergruppen. Das Museumsteam legt besonderen Wert auf diese pädagogische Arbeit. „Leben in der Küche zu Urgroßmutters Zeiten“ mit Butter leiern, selbsthergestelltem Malzkaffee und Waffeln backen im historischen Waffeleisen, „Vom Flachs zum Leinen“, „Schule anno dazumal“ oder „Spiel und Spielzeug wie vor hundert Jahren“ sind nur einige der Angebote. Viel zu tun gibt es das ganze Jahr über in allen Bereichen des Heimatmuseums und des Gartens. Mitarbeiter im pädagogischen Bereich sind ebenso willkommen wie Mitstreiter für die Gartenarbeit oder die Archivarbeit.

Öffnungszeiten

17. März bis Ende November an jedem 1. und 3. Sonntag im Monat, 14.30 bis 17 Uhr. Besondere Aktionstage werden aktuell angekündigt. Der Eintritt ist frei. Führungen aus Anfrage, Erwachsenengruppen melden sich bei Alfons Ruf, 06324 1291. Ansprechpartnerin für Aktionen für Schulklassen, Kitas und sonstige Kindergruppen ist Elfriede Gunesch, 06324 81593.